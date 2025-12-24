Mercado de bebidas sem álcool deve crescer 10% no Brasil até 2028

O mercado brasileiro de bebidas sem álcool deve manter ritmo acelerado de crescimento entre 2024 e 2028, impulsionado por mudanças de comportamento do consumidor e pela ampliação da oferta de produtos. Segundo dados da International Wine & Spirits Research (IWSR) o Brasil está entre os países com maior projeção de expansão desse segmento, atrás apenas dos Estados Unidos. A estimativa é de alta de 10% nas vendas de bebidas sem álcool no período.

Dentro desse cenário, os espumantes sem álcool ganham destaque, especialmente nas celebrações de fim de ano. Embora ainda representem cerca de 5% das vendas totais, esses produtos têm puxado o crescimento da categoria. De acordo com a consultoria Euromonitor International, o mercado de espumantes deve avançar 6,2% neste ano, alcançando 29 milhões de litros comercializados no varejo, sem considerar bares, restaurantes e hotéis. Este é o quinto ano consecutivo de crescimento, após a queda de 11% registrada em 2020, durante a pandemia.

A expansão é impulsionada pela entrada de novos públicos, como usuários de medicamentos contínuos, parte do público religioso e consumidores que optam por reduzir ou eliminar o álcool. As gerações mais jovens também consomem menos bebidas alcoólicas, o que tem levado a indústria a acelerar lançamentos. Somente neste ano, 24 novos espumantes sem álcool chegaram ao mercado brasileiro, segundo a Iscam Brasil.

Na Henkell Freixenet Brasil, os espumantes 0% já respondem por 9% do faturamento. A empresa projeta encerrar 2025 com a venda de 260 mil garrafas, ante 200 mil no ano anterior. A Salton, líder entre os espumantes nacionais, também confirma a tendência e destaca o caráter inclusivo do produto, que permite brindar em diferentes contextos sociais.

Com a estratégia de reduzir a concentração das vendas no último trimestre do ano, fabricantes miram o verão e o Carnaval. A Chandon, por exemplo, prevê ações de degustação em 25 camarotes durante a folia, além de ativações em restaurantes de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Salvador, reforçando o espumante como bebida associada a momentos festivos e descontraídos.

