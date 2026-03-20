Menu
Menu Busca sexta, 20 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Brasil

Meta firma acordo com MPT para combater exploraÃ§Ã£o infantil nas redes sociais

Descumprimento das clÃ¡usulas terÃ¡ multa de R$ 100 mil por crianÃ§a

20 marÃ§o 2026 - 18h52Taynara Menezes, com AgÃªncia Brasil
A Meta é responsável pelas redes sociais Facebok, Instagram e Threads.A Meta Ã© responsÃ¡vel pelas redes sociaisÂ Facebok,Â InstagramÂ eÂ Threads.   (Foto: Marcello Casal jr/AgÃªncia Brasil)

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) firmaram um acordo judicial com a Meta em que a empresa se comprometeu a identificar, de forma proativa, perfis que configurem trabalho infantil artístico sem autorização judicial e outras formas de exploração de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

A Meta é responsável pelas redes sociais Facebok, Instagram e Threads. Segundo o MPT, a medida estabelece critérios rigorosos para a proteção de crianças e adolescentes em plataformas digitais e prevê sanções em caso de descumprimento. 

“A verificação [dos perfis] será periódica e considerará critérios como: presença de crianças ou adolescentes como protagonistas do conteúdo; contas com grande alcance (mínimo de 29 mil seguidores); e atividade recente nas plataformas”, destacou o MPT, em nota.

Caso sejam identificadas irregularidades, os responsáveis pelos perfis serão notificados para apresentar, no prazo de 20 dias, alvará judicial para o trabalho do menor. Se a regularização não ocorrer, a conta será bloqueada no Brasil em até dez dias. 

De acordo com o MPT, o descumprimento das cláusulas acarretará multa de R$ 100 mil por criança ou adolescente em caso da falta de bloqueio da conta irregular. A Meta poderá ainda ser condenada a pagar R$ 300 mil por descumprimento das demais obrigações e deverá  recolher R$ 2,5 milhões a fundos de proteção à infância e adolescência.

“A Meta também deverá criar mecanismos de denúncia para usuários e o Sistema de Garantia de Direitos (SGDCA), além de desenvolver sistemas de verificação de idade que impeçam a autodeclaração como único critério e restringir, imediatamente, o acesso de menores de 18 anos aos programas de monetização direta das plataformas”, destacou o MPT.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Moraes pede parecer da PGR sobre prisão domiciliar para Bolsonaro
Brasil
Moraes pede parecer da PGR sobre prisÃ£o domiciliar para Bolsonaro
Sede da Petrobras
Brasil
Petrobras diz que estÃ¡ entregando todo o combustÃ­vel produzido
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Brasil
Governo edita MPs e abre crÃ©dito de R$ 10 bilhÃµes para reduzir preÃ§o do diesel
Foto: Reprodução
Brasil
Governo antecipa abono de aposentados e pensionistas para 2026
Programa atenderá público de vulnerabilidade social
Oportunidade
Correios abrem seleÃ§Ã£o para Jovem Aprendiz com 548 vagas; inscriÃ§Ãµes comeÃ§am dia 23
Foto: Arquivo/Divulgação
SaÃºde
CÃ¢ncer colorretal pode causar 635 mil mortes no Brasil atÃ© 2030, diz INCA
Organizações criminosas exploram dados de processos para aplicar golpe do falso advogado
JustiÃ§a
OrganizaÃ§Ãµes criminosas exploram dados de processos para aplicar golpe do falso advogado
Jair Bolsonaro
Brasil
Bolsonaro segue sem previsÃ£o de alta
Ex-presidente, Jair Bolsonaro
Brasil
Jair Bolsonaro apresenta melhora e pode deixar UTI nos prÃ³ximos dias
Mortalidade infantil diminuiu no país
Brasil
Brasil tem menor taxa de mortalidade infantil em 34 anos, diz Unicef

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
PolÃ­cia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos Ã© descoberto em Campo Grande
Mandado está sendo cumprido no Camelódromo
PolÃ­cia
CamelÃ³dromo Ã© alvo de operaÃ§Ã£o da PF contra esquema milionÃ¡rio de descaminho
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Comportamento
HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 19/3/2026
Abadio morreu em dezembro do ano passado
PolÃ­cia
PolÃ­cia Civil captura homem por latrocÃ­nio brutal de idoso no Jardim Colibri