Ministério de Inovação aprova concurso para Agência Espacial Brasileira

O Ministério de Gestão e Inovação em serviços Públicos autorizou a realização do concurso da Agência Espacial Brasileira, conforme a publicação o edital deve divulgado em até 6 meses



Serão 30 vagas de nível superior, divididas em 15 para analista em Ciência e Tecnologia e 15 para tecnologistas.



O Ministério será responsável por editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários à realização do concurso público.

O último edital de concurso do órgão foi publicado em 2014 e ofereceu 66 vagas de níveis médio e superior, nos cargos de assistente, analista e tecnologista em diversas especialidades.







