Força Nacional é autorizada a atuar em Brasília

Sarah Chaves, com informações do G1

A atuação da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio em Brasília contra atos de ameaça à democracia foi autorizado nesse sábado (7), pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

“Além de todas as forças federais disponíveis em Brasília, e da atuação constitucional do Governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora Portaria autorizando a atuação, em face de ameaças veiculadas contra a democracia”, escreveu o ministro no Twitter.

A portaria assinada autoriza “o emprego da Força Nacional de Segurança Pública - FNSP, para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a Rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília, em caráter episódico e planejado, nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2023”.

Desde o resultado das eleições, grupos bolsonaristas ocupam quartéis e rodovias e, em diálogo com diretores gerais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, Flávio Dino afirma que está, “definindo novas providências sobre atos antidemocráticos que podem configurar crimes federais”.

“Vamos manter a sociedade informada. Pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil”, disse.

