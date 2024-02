Mohamed al-Menfi pede reabertura da Embaixada brasileira na Líbia

Sarah Chaves, com informações do Planalto

O presidente Lula recebeu o presidente do Conselho Presidencial da Líbia, Mohamed al-Menfi no último encontro bilateral antes de iniciar o retorno ao Brasil.

O presidente líbio relatou o aumento da estabilidade e evolução política no país — após anos de instabilidade — e mencionou a expectativa pela retomada, com a previsão de eleições no país em breve.

Mohamed al-Menfi demandou a reabertura da embaixada brasileira na Líbia, pedido que será analisado pelo governo brasileiro. O Brasil instalou a Embaixada em Trípoli em 1974 e, ao longo da década de 1970, o relacionamento se concentrou na área econômica.

Com o gradual isolamento internacional da Líbia nos anos 1980 e 1990, as relações bilaterais perderam intensidade. A reaproximação teve início nos anos 2000, com o fim das sanções determinadas pela ONU.

Em 2014, na esteira da crise na Líbia iniciada em 2011, a Embaixada brasileira em Trípoli foi temporariamente transferida para Túnis, capital da Tunísia.

A Líbia responde por 3,4% do volume de exportações do Brasil para o continente africano. Em 2023 o país exportou US$ 451 milhões para os líbios.

