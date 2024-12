Moradora decora a casa com 250 bonecos de Papai Noel e neve artificial na Bahia

Ponto turístico em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, a residência da agente de saúde Déborah Borges Lima, de 44 anos, já está com mais de 55 mil luzes e 250 bonecos de Papai Novel, de diversos tamanhos. Moradores de várias regiões vão até o imóvel para ver de perto a atração.

A paixão surgiu ainda na infância, quando Déborah arrumava o presépio e, no máximo, uma pequena árvore, ao lado da mãe, mas desde 2001 ela assumiu sozinha a tarefa e, a cada ano, a montagem cresce. NEste ano, ela ainda fez nevar com uma máquina que produz neve artificial instalada no quintal. O equipamento surpreende sobretudo as crianças.

“É contagiante quando vejo o encanto que as pessoas retribuem no olhar. Essa é a recompensa de cada detalhe e investimento”, afirma Déborah, que neste ano gastou quase R$ 7 mil para arrumar toda a casa. Para isso, a agente de saúde passou o ano todo economizando.

"Eu não sou rica, então vou pagando aos poucos, porque, infelizmente, as coisas de Natal são caras e fica complicado comprar tudo de vez. Mas nem olho muito para o preço, se gostei e não tenho, eu compro. Sempre compro novidades, e a decoração nunca fica igual de um ano para o outro”.

O tema deste ano é "A magia está no ar' - e a partir disso Déborah elabora e inicia as compras virtuais em agosto. No final de outubro, ela percorre as lojas do Centro de Feira de Santana e, em seguida, inicia a arrumação. Em 2024, foram necessárias três semanas para deixar tudo pronto, no mês de novembro.

A primeira inauguração ocorre para amigos e familiares. Depois, as visitas são abertas ao público e têm até dias e horários específicos: de segunda a quinta-feira, as luzes estão acesas das 19h30 às 21h, e nos fins de semana, das 19h às 21h. O presépio que representa o nascimento do Menino Jesus fica no espaço principal na sala.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também