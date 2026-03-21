Morre aos 91 anos o ator Juca de Oliveira, referÃªncia da TV e do teatro

Referência da dramaturgia brasileira, o ator Juca de Oliveira, morreu aos 91 anos, na madrugada deste sábado (21), em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde sexta-feira (13).

A morte foi confirmada pela assessoria do artista. Em nota enviada à CNN Brasil, a equipe informou que a internação ocorreu por causa de uma pneumonia associada a um problema cardíaco. Nos últimos dias, o quadro de saúde era considerado delicado.

O velório será realizado na tarde deste sábado (21), a partir das 11h, na Bela Vista, região central da capital paulista. O sepultamento está previsto para a manhã de domingo (22), no Cemitério do Araçá.

Leia a nota na íntegra:

Com pesar, comunicamos o falecimento do ator, autor e diretor Juca de Oliveira, ocorrido neste madrugada de 21 de março de 2026, aos 91 anos.

Reconhecido como um dos grandes nomes das artes cênicas brasileiras, Juca de Oliveira construiu uma trajetória sólida e admirada no teatro, na televisão e no cinema. Membro da Academia Paulista de Letras, destacou-se como intérprete, mas também como autor e diretor de obras relevantes, marcadas por olhar crítico, sensibilidade social e forte presença de público.

Ao longo de sua carreira, participou de importantes produções teatrais, muitas delas de sua própria autoria, além de integrar elencos de novelas e programas televisivos de grande alcance nacional. Sua atuação sempre foi pautada pelo rigor artístico e pelo compromisso com a cultura brasileira.

Juca de Oliveira estava internado desde a última sexta-feira (13/03), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, em decorrência de um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica. Nos últimos dias, seu estado de saúde era considerado delicado.

A família agradece as manifestações de carinho e solidariedade.



Carreira

Foram mais de 40 anos de carreira. Na TV, atuou em mais de 50 produções, incluindo novelas, minisséries e especiais.

Já atuou ao lado de grandes nomes da TV Globo como Tony Ramos, Adriana Esteves, Vera Ortiz e Regina Duarte. Entre os seus sucessos, participou das novelas "Avenida Brasil", "O Clone" e "Torre de Babel".





Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m