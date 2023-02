Morre Glória Maria, aos 73 anos, ícone do jornalismo

Glória Maria, de 73 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (2) no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas ela estava em tratamento devido a um câncer de pulmão, diagnosticado ainda no ano de 2019 e também uma metástase no cérebro.

A jornalista, inclusive, estava afastada das gravações do 'Globo Repórter' há mais de três meses. O último programa em que ela esteve presente foi a edição do dia 5 de agosto do ano passado.

O problema de saúde foi descoberto após a jornalista se sentir mal e realizar uma ressonância magnética.

À época, ela foi submetida a uma cirurgia de emergência para a retirada de uma "lesão expansiva cerebral", no Hospital Copa Star, Rio de Janeiro. O tumor foi "removido totalmente" e a jornalista voltou para casa dias depois.

"A jornalista Gloria Maria morreu essa manhã. Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", diz trecho da nota emitida pela família.

Glória foi pioneira inúmeras vezes. Foi a primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional e inaugurou e era da alta definição da televisão brasileira. Mostrou mais de 100 países em suas reportagens e protagonizou momentos históricos.

Deixe seu Comentário

Leia Também