Morre Luiza Donato, fundadora do Magazine Luiza

O falecimento de Luiza Trajano Donato aos 97 anos, em franca, no interior de São Paulo,foi comunicado na manhã desta segunda-feira (12), pelo perfil da Magalu no Twitter.

De acordo com a EPTV, Luiza morreu em cada de causas naturais. O velório está ocorrendo desde às 10h (horário de SP), no Velório São Vicente, em Franca, e o enterro está previsto para as 16h no Cemitério da Saudade. A cidade é onde a fundadora abriu a primeira loja da rede.

Carreira

Luiza era uma das mulheres mais influentes do Brasil, sendo fundadora do Magazine Luiza. Nasceu em 20/09/1926 e ao lado de seu marido e companheiro de vida, Pelegrino José Donato, comprou a Cristaleira, uma loja de presentes localizada no centro de Franca, que logo seria rebatizada pelos fregueses de Magazine Luiza, e que seria o grande legado deixado por Luiza Trajano Donato.

"Foi assim que Tia Luiza deu as boas-vindas aos funcionários das primeiras 50 lojas abertas simultaneamente na cidade de São Paulo, em 2008: "Quero pedir a vocês, como boa vendedora que fui, para sempre atender o freguês da melhor maneira possível, sem olhar se ele é branco, preto, pobre, rico, bonito ou feio. Atender com todo carinho, não importa se um esteja usando salto e outro chinelo de dedo. Atender com educação, não tapear o cliente, não mentir de jeito nenhum. Se vocês quiserem crescer na vida, sejam sempre sinceros e honestos."

Com seu jeito simples, mas absolutamente inspirador, ela sintetizou a missão daquela que é hoje uma das maiores empresas do país: incluir, ao trabalhar para que o maior número possível de brasileiros tenham acesso a produtos e serviços que melhorem suas vidas".

Luiza Trajano Donato não teve filhos. Durante quase toda a vida dividiu amor, atenção e energia entre o Magazine Luiza e sua família. No início da década de 90, escolheu uma sobrinha – Luiza Helena Trajano – como sucessora.

Deixe seu Comentário

Leia Também