Sem nunca ter pegado em um volante na vida, um adolescente de 17 anos salvou a vida de 34 colegas após o motorista de ônibus escolar, identificado como Claudemir de Araújo, de 51 anos, sofrer um mal súbito e morrer enquanto dirigia na manhã de quarta-feira (29) em Sertãozinho (SP).

Conforme o G1, ao perceber que o condutor não estava bem, o jovem assumiu a direção e conseguiu parar o veículo entre o canteiro e a marginal da Rodovia Armando de Sales Oliveira.

Segundo Kaio, o ônibus estava encostando na defensa do meio da pista. Foi quando ele teve a atitude de pegar o volante para evitar um acidente. “Eu pensei: se for ali para o acostamento, não vai ser tão grave. O pessoal gritou muito perguntando o que tinha acontecido com o motorista. Todo mundo levantou na hora e foi bem tenso”, diz.

O motorista trabalhava há oito meses na Prefeitura de Pontal (SP) como funcionário terceirizado. Araújo transportava 35 alunos de Pontal para o Instituto Federal de Sertãozinho. Nenhum dos estudantes se feriu.

Kaio nunca dirigiu na vida, mas segurou o volante do ônibus e conseguiu jogá-lo para o canteiro lateral, evitando que ele batesse em outros veículos. Além dele, outros dois colegas abriram a saída de emergência para que os demais estudantes pudessem sair.

