MS tem a 3ª menor taxa de pobreza do Brasil, afirma pesquisa

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo IJSN (Instituto Jones dos Santos Neves), Mato Grosso do Sul tem a 3ª menor taxa de pobreza extrema do Brasil.

Para o doutor em Geografia, Mestre em Arquitetura e Urbanismo, pesquisador do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e professor da Universidade Vila Velha (UVV), Pablo Lira, isso é resultado das políticas públicas desenvolvidas no Estado.

Lira afirmou que, a pobreza e extrema pobreza devem seguir em queda em todo País. “Por fim, considerando os recentes aprimoramentos proporcionados pela retomada do programa Bolsa Família, bem como levando em conta os efeitos do Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC-LOAS) e de outras políticas públicas de assistência social nas escalas federal, estadual e municipal, a pobreza e extrema pobreza provavelmente seguirão em tendência de redução em 2023. Uma boa notícia para os brasileiros que acreditam em um país mais próspero, menos desigual e com mais justiça social!”, diz o pesquisador.

De acordo com os dados, a taxa de extrema pobreza em Mato Grosso do Sul foi de 2,8% em 2022. Apenas Distrito Federal (2,0%) e Santa Catarina (1,9%) tiveram melhor resultado. O cálculo do IJSN utiliza os microdados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Para o Governador Eduardo Riedel, cuidar dos mais necessitados é uma obrigação. “É nosso dever assistir os mais vulneráveis, sem, no entanto, compactuar com a eternização da pobreza extrema. Nosso grande desafio sempre será incluir à vida produtiva, a cidadania plena, os que estão à margem da nossa sociedade organizada”, afirmou.

Riedel ainda acrescentou que, governa buscando a redução efetiva e consistente da extrema pobreza. “Os programas sociais se somarão a outras iniciativas na busca permanente pela plena cidadania a cada sul-mato-grossenses, esforço para ir além dos limites da tradicional transferência de renda, buscando a redução efetiva e consistente da extrema pobreza”, disse.

Além dos programas sociais, a desoneração de tributos pelo Governo de Mato Grosso do Sul também chegou à população mais carente. Lançado em maio pelo governador Eduardo Riedel, o pacote de redução e isenção de tributos incluiu vinagre, farinha de mandioca, erva-mate do tereré, sabonete, farinha de milho e fubá na lista dos itens da cesta básica com redução da carga tributária de ICMS, se igualando a arroz e feijão. A redução foi de 58%.

