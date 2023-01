Mulher é indiciada após deixar o marido morrer desnutrido

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi indiciada durante nesta quinta-feira (26), após deixar seu marido, um italiano, de 52 anos, morrer em decorrência de um quadro grave de desnutrição, em Goiás.

De acordo com o Metrópoles, as investigações policiais indicaram que o homem se mudou para o Brasil em 2021 com a mulher. Segundo o delegado responsável pela apuração do caso, Pedro Democh, logo após a morte do homem, agentes estiveram na caso do casal e verificaram que ele estava acamado e caquético. Apesar de comprovado o crime de maus-tratos, a mulher não está presa.

Para o investigador, tudo indica que a mulher privava o marido de alimentos e cuidados indispensáveis. “A companheira alegou que o homem estava doente, mas não soube indicar qual seria a enfermidade. Por outro lado, confirmou que em nenhum momento o conduziu até uma unidade de saúde, ou providenciou tratamento médico”, explicou o delegado.

A polícia detalhou ainda que as pessoas da região não sabiam que a vítima morava na casa com a mulher. Testemunhas acreditavam que a mulher morava sozinha.

Conforme divulgado pela polícia, a mulher, que não teve a identidade revelada, foi indiciada por maus-tratos com resultado morte. Se condenada, ela pode pegar de 4 a 12 anos de prisão.

Deixe seu Comentário

Leia Também