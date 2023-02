Mulher é presa após mandar matar o homem que estuprou sua filha

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa na última terça-feira (21) após virar suspeita de ter matado o homem que supostamente estuprou sua filha, de 11 anos, em Rio Bonito, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Metrópoles, a menina contou para mãe o que teria acontecido. Indignada com a situação, a mulher foi atrás dos traficantes da região para procurar ajuda. Os homens fizeram um tipo de ‘julgamento’ e acabaram absolvendo o suspeito.

Ainda não satisfeita com a ‘falta de solução’, ela decidiu ir atrás de matadores de outra área para executar o homem. Ele foi assassinado a tiros. Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, no momento em que os policiais chegaram na residência da mulher para efetuar a prisão, ela estava planejando se mudar.

O caso segue sendo investigado.

