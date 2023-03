Mulher grava sexo com a filha de 14 anos para o namorado ver

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa nesta sexta-feira (24), após manter relações sexuais com a filha adolescente, gravar e ‘vender’ para o namorado virtual na cidade de São Mateus do Sul, no Paraná.

De acordo com a Banda B, do site Metrópoles, o namorado da mulher, de 58 anos, também foi preso por pedofilia. As investigações do Ministério Público do Paraná (MPPR), o homem teria pagado valores entre R$ 50 e R$ 80 para ter acesso às imagens íntimas.

As investigações tiveram início em fevereiro deste ano e foram conduzidas pela 2ª Promotoria de Justiça de São Mateus do Sul. A vítima teria relatado o crime à equipe pedagógica da escola.

A partir do depoimento da adolescente, a mãe da menina foi presa, sendo identificado o número de telefone celular para o qual os conteúdos eram enviados.

Prisão na Bahia - A ordem de prisão ao responsável por receber o conteúdo foi cumprida nesta semana pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Salvador, após pedido do MPPR.

Além de imagens da adolescente, a polícia encontrou conteúdo pornográfico de outras crianças e adolescentes em dois celulares e um notebook apreendidos com o suspeito.

Os dois, tanto o homem que recebia as imagens, quanto a mãe da vítima, foram denunciados por estupro de vulnerável e outros crimes referentes à transmissão de material pornográfico envolvendo vítima.

A polícia segue investigando se há outras pessoas envolvidas com a prática dos crimes.

