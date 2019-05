Nelsinho convoca audiência sobre acidente da Chapecoense

Matheus Henrique, com informações do Onepress Br

O senador Nelsinho Trad (PSD) apresentou, na quinta-feira (9), um requerimento solicitando audiência pública para debater a situação dos familiares das vítimas do acidente com o avião do time Chapecoense, em 2016.

No documento, o senador destaca que o caso ainda permanece com pendências judiciais. “Requeiro, nos termos do art. 58 da Constituição Federal, audiência pública para debater a atual situação das famílias das vítimas da tragédia do voo da Chapecoense que deixou 71 mortos e 6 feridos, completará 3 anos em novembro, e ainda permanece com pendências judiciais, especialmente indenizatórias”.

Para a audiência, serão convidados: Fabianne Belle, Presidente da Associação Chapecoense de Futebool e da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da Chapecoense (AFAV-C), Plínio David de Nes Filho, Presidente da Associação Chapecoense de Futebol e também Representante da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

Na terça-feira (7), o juiz Carlos Frederico Carneiro, da 1ª Vara do Trabalho de Chapecó, homologou seis acordos entre a Chapecoense e os familiares das vítimas. O valor total das indenizações chega a R$ 19 milhões e será parcelado em até 10 anos, dependendo do acordo feito com cada família. Os processos tramitam sob segredo de justiça.

