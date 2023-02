Novos milionários: duas apostas cravam dezenas da Mega-Sena

Após acumular por várias vezes, a Mega-Sena finalmente teve apostas vencedoras na quarta-feira (8). Dois bilhetes, um em São Paulo e outro em Piracicaba, cravaram as seis dezenas.

O prêmio estava acumulado em R$ 153 milhões e cada aposta vai receber R$ 76,4 milhões, se tornando os novos milionários do país.

As duas vencedoras foram feitas com bilhetes simples - de seis números, que custam R$ 4,50.

As dezenas sorteadas foram: 06 - 12 - 32 - 44 - 51 - 57.

A quina registrou 226 apostas vencedoras; cada acertador vai receber R$ 45.102,73. A quadra teve 14.672 apostas ganhadoras, cada apostador receberá o prêmio de R$ 992,48.

O próximo sorteio será realizado no sábado (11) e a estimativa é de um prêmio de R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

