Ônibus cai de ponte e quatro pessoas de time de futebol juvenil morrem em MG

Na madrugada desta segunda-feira (30), um ônibus que transportava um time de futebol de categoria juvenil caiu de uma ponte e pelo menos quatro pessoas morreram, enquanto outras 29 ficaram feridas na BR-116, entre os municípios de Leopoldina e Além Paraíba, no interior de Minas Gerais.

Conforme o site Metrópoles, a equipe que seguia de viagem era o Esporte Clube Vila Maria Helena, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eles retornavam após a disputa de um campeonato em Ubaporanga, em Minas Gerais.

A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros estiveram no local do acidente. Segundo o levantamento feito pelas corporações, no veículo estavam o motorista, quatro integrantes da comissão técnica e 28 jogadores adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos.

Quatro corpos foram retirados em meios às ferragens. Um adulto e três jovens, que ainda não foram identificados, morreram no local.

Segundo os bombeiros, o ônibus caiu despencou de uma altura de quase 10 metros, de cima da ponte sobre o Rio Angu. Após a queda, por volta das 2h51 desta segunda-feira (30), o veículo capotou e parou de cabeça para baixo próximo a um riacho.

As outras vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. O estado de saúde delas ainda não foi informado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também