Operação do Governo Federal resgatou 2.309 pessoas e 29 pets do Líbano

Chegou na Base Aérea de Guarulhos, São Paulo, o 11º voo de resgate de brasileiros e familiares da região de conflito no Líbano, trazendo 237 passageiros, incluindo 17 crianças de colo, e cinco animais domésticos.

A Operação Raízes do Cedro começou em 5 de outubro através de ação conjunta dos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa e já resgatou 2.309 pessoas e 29 animais de estimação da zona de conflito no Oriente Médio.

O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, segue em contato com brasileiros e familiares prestando assistência consular e verificando a necessidade de promover novos voos de repatriação, a depender da demanda e das condições de segurança no terreno.

Na chegada a Guarulhos, a operação conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), do Ministério da Saúde, da Polícia Federal, da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

O número de plantão consular do Itamaraty segue à disposição, em caso de necessidade, com Whatsapp: +55 (61) 98260-0610.

