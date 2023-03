Para fazer 'banheirÃ£o' com outros rapazes, homem tranca a filha de 7 anos em carro

Homem, de 42 anos, foi acusado de trancar a própria filha, de apenas 7, em um carro para poder ir manter relações sexuais com outros 3 sujeitos no banheiro da rodoviária de Anápolis, em Goiás. À polícia, a menina contou que não era a primeira vez que o pai fazia isso.

De acordo com o Metrópoles, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre a situação que acontecia no banheiro do espaço de transportes, porém ao chegar ao local, só encontraram o pai da menor.

Embora estivesse sozinho no banheiro, confessou ter participado do sexo grupal e contou aos oficiais que seu veículo estava no estacionamento da rodoviária.

Dentro do carro do homem, estava a filha dele trancada, com o vidro quase todo fechado, algo que pode ser letal. À polícia, a menina contou que não era a primeira vez que uma situação do tipo acontecia.

O pai da menina foi detido e encaminhado para a delegacia. O caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município e investigado como abandono de incapaz agravado.

Deixe seu Comentário

Leia Também