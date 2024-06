Paraná perderá território para Santa Catarina por erro de medição do Exército

O estado do Paraná perderá 490 hectares de área para Santa Catarina a partir de 2025. Isso por que, um morador de Guaratuba (PR) mediu o seu terreno e descobriu que o trecho está em território catarinense, diferentemente do que mostra a delimitação definida pelo Exército brasileiro entre 1918 e 1919.

O proprietário do terreno procurou o Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná e levantou o questionamento sobre o território, que é equivalente a cerca de 500 campos de futebol.

Com essas informações, o IAT, realizou uma vistoria presencial nos pontos indicados pelo morador e fez uma avaliação de documentos antigos, confirmando a inconsistência na marcação feita pelo Exército.

Veja como fica a nova divisa entre PR e SC

A linha amarela indicada no mapa abaixo mostra a divisa antiga entre o Paraná e Santa Catarina. A nova demarcação está simbolizada pela linha vermelha.

A principal mudança está no limite entre os municípios de Guaratuba (PR) e Garuva (SC). Na prática, a alteração representa somente 0,002% da área do Paraná, mas, segundo o engenheiro florestal do IAT, pode impactar pessoas que têm terrenos na região.

“Se a divisa é ajustada, o imóvel pode vir acontecer de estar em um estado, mas, na verdade, pertencer a outro”, comentou.

A Prefeitura de Guaratuba (PR), que perderá território, disse em nota que ainda precisa fazer uma análise para definir os impactos da mudança.

Também em nota, a Prefeitura de Garuva (SC) informou que ainda receberá toda a documentação e novas coordenadas geográficas, para depois identificar todos os imóveis na área, informar aos proprietários, modificar o mapa territorial e avançar o zoneamento do Plano Diretor.

