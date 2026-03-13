Parlamentares começam a analisar dados de banqueiro investigado pela CPMI do INSS

Começa nesta sexta-feira (13) o acesso de parlamentares da CPMI do INSS aos dados telemáticos do banqueiro Daniel Vorcaro, entregues à comissão dentro da investigação sobre possíveis irregularidades em operações do Banco Master.

Os arquivos ficarão guardados em uma sala-cofre preparada especialmente para consulta dos membros da comissão. O espaço contará com sete computadores disponíveis para análise do material por senadores, deputados e assessores autorizados.

Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), o acesso será permitido das 9h às 21h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, a consulta poderá ser feita das 9h às 17h. Cada parlamentar poderá entrar acompanhado de um assessor indicado.

O senador explicou que os dados sigilosos incluem registros de ligações telefônicas e mensagens de WhatsApp. O volume de informações é grande: a equipe técnica da comissão levou cerca de sete horas para baixar todos os arquivos.

Para evitar suspeitas de vazamento, o acesso à sala-cofre será feito sem equipamentos eletrônicos. O local contará com detector de metais, câmeras de monitoramento e um livro de registro em que será anotado o nome do visitante, data, horário e motivo do acesso.

Durante a reunião desta quinta-feira (12), parlamentares criticaram a ausência de depoentes convocados pela comissão. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou que, mesmo sem os depoimentos, os documentos entregues podem ser decisivos para o andamento da investigação.

“A análise e o cruzamento desses dados são as nossas principais ferramentas”, disse a senadora, que também sugeriu a realização de um mutirão entre parlamentares e técnicos para examinar o material.

O senador Sergio Moro (União-PR) afirmou que o volume de dinheiro relacionado às operações investigadas envolvendo Vorcaro e o Banco Master é elevado. A instituição financeira foi liquidada pelo Banco Central em novembro de 2025.

Moro também mencionou suspeitas de que o empresário teria recorrido a grampos ilegais e até violência contra adversários. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal (STF) deve iniciar nesta sexta-feira (13) o julgamento sobre a manutenção da prisão preventiva de Vorcaro.

Já o presidente da CPMI voltou a defender a prorrogação dos trabalhos da comissão, que atualmente tem prazo para encerrar as atividades no próximo dia 28. Carlos Viana informou que será apresentado um mandado de segurança no STF para garantir a continuidade das investigações por pelo menos mais 120 dias.

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