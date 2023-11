Passageiros de MS presos nos atos antidemocráticos são citados em relatório da CPI

Passageiros de ônibus que partiram de Mato Grosso do Sul com destino a Brasília (DF) foram mencionados em um relatório da CPI dos Atos Antidemocráticos, votado e aprovado ontem, quarta-feira (30), pela CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal).

As informações sobre os passageiros, alguns dos quais foram detidos, foram fornecidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A chegada dos ônibus ocorreu no período de 01 a 08 de janeiro de 2023.

Conforme documentos enviados pela ANTT à CPI, constam o nome da empresa contratada e os contratantes, além dos nomes dos passageiros.

No relatório aprovado pela CPI, os nomes destacados em azul são referidos como contratantes dos ônibus com destino a Brasília. Em amarelo, estão indicados os passageiros que foram preso pelos atos ocorridos em 08 de janeiro de 2023.

Os detalhes completos podem ser conferidos a partir da página 209 do relatório, disponível para consulta (clique aqui).

CPI - A CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal encerrou seus trabalhos ontem, quarta-feira (30), após nove meses de investigações. O relatório final, elaborado pelo deputado Hermeto (MDB), foi aprovado com seis votos a favor e um contrário.

A lista de pedidos de indiciamentos apresentada no relatório totaliza 135 nomes, incluindo membros da Polícia Militar do Distrito Federal, da Secretaria de Segurança Pública, do GSI e financiadores dos atos antidemocráticos.

O general Gonçalves Dias, o G. Dias, foi do rol de indiciados.

