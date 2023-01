Pensando em "igualdade", Tebet anuncia primeiro escalão do Planejamento

Em coletiva, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet anunciou o nome dos secretários que formarão o primeiro escalão em sua pasta. "Quero começar dizendo que o primeiro critério é a competência individual, a trajetória profissional de cada um. Mas, dentro dos inúmeros currículos, dos economistas, administradores, nós fizemos questão de começar anunciando que aqui tem igualdade de gênero. Portanto, estão equiparados", ressaltou a ministra.



O primeiro nome anunciado foi o do secretário-executivo, número dois na hierarquia da Pasta. Trata-se do economista Gustavo Guimarães, ex-secretário parlamentar, ex-secretário de Avaliação, Planejamento e Energia, e ex-secretário Especial Adjunto da Fazenda, com passagens pelo Banco Central e Banco do Brasil. Gustavo tem especialização, mestrado e doutorado em economia pela Universidade de Brasília (UnB).



Já a Secretaria do Planejamento será ocupada pela cientista política Leany Lemos, que tem mestrado e doutorado pela UnB e pós-doutorado pelas Universidades de Oxford e Princeton. Funcionária de carreira do Senado Federal, Lemos foi secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão nos governos de Rodrigo Rollemberg (DF) e Eduardo Leite (RS). Também foi presidente do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).



Para a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), o escolhido foi Paulo Roberto Bijos, consultor em orçamento e doutorando pela UnB, que já foi analista de planejamento e orçamento na SOF, além de auditor-federal de controle externo no TCU e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



A Secretaria de Assuntos Econômicos, Desenvolvimento, Financiamento Externo e Integração Nacional ficará a cargo de Renata Amaral, professora de comércio internacional na Faculdade de Direito da American Univesity Washington College of Law. Renata é doutora em Direito pela UFSC e PhD pela Universidade de Maastricht, na Holanda, tendo atuado em órgãos multilaterais, como a OMC.



Por último, Simone Tebet anunciou Sérgio Firpo para o comando da Secretaria de Monitoramento e Avaliação para o Aperfeiçoamento de Políticas Públicas. O novo secretário é economista e professor do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), com graduação pela Unicamp, mestrado em economia pela PUC do Rio de Janeiro, e mestrado em estatística e doutorado em economia pela Universidade de Berkeley, na Califórnia.



Simone ressaltou que seu Ministério é formado por um corpo de especialistas em economia e planejamento e que as primeiras decisões serão técnicas. Só depois disso virá uma análise política junto com a Casa Civil e demais ministérios. Segundo a ministra, a Pasta vai discutir as relevâncias das políticas públicas para levar as propostas à uma decisão final do presidente Lula. "Ele é o maestro-mor. Portanto, ele vai ter sempre a palavra final daquilo que é considerado prioridade quando estivermos diante de um impasse orçamentário", afirmou Tebet.



JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.







Deixe seu Comentário

Leia Também