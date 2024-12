Pesquisa mostra que 16% dos brasileiros apoiam a diminuição dos benefícios sociais

Enquanto 1 a cada 10 brasileiros pensa que os benefícios sociais deveriam ser reduzidos, 7 a cada 10 pessoas aprovam a expansão de programas de transferência de renda, aponta pesquisa divulgada pela Datafolha na segunda-feira (30).



Foram 2 mil entrevistados e para 71% das pessoas ouvidas, programas como o Bolsa Família deveriam ser ampliados. 16% respondeu que deveria diminuir e ainda outros 10% opinaram por extinguir o programa. 3% não responderam.



O Bolsa Família atende 20,7 milhões de famílias e 54,3 milhões de pessoas em 5.570 cidades.



O valor mínimo pago é de R$ 600, com adicionais de R$ 150 a cada criança até seis anos e R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos.



O Datafolha também perguntou aos entrevistados se recebem o Bolsa Família e, adicionalmente, se consideram que a renda familiar é suficiente para suprir o custo de vida.



Dos 22% dos entrevistados que assumiram receber Bolsa Família, 42% deles informaram que o valor não é suficiente e às vezes falta. Outros 25% alegaram que o valor é baixo. Já 28% disseram que é o suficiente para se viver e só 4% acham que o valor é mais do que suficiente.



A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em idade superior a 16 anos residentes de 113 municípios de todas as regiões do país. As entrevistas foram feitas entre 12 e 13 de dezembro. O resultado possui uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e tem nível de confiança de 95%.



