Petrobras sinaliza retomada de fábrica em Três Lagoas

Com as obras paradas desde 2014, a retomada da conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN III), em Três Lagoas, deve acontecer no 2º semestre de 2024, conforme Plano Estratégico, aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras para o quinquênio 2024-2028.



A estimativa foi feita pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates, nesta sexta-feira (24), em um encontro com jornalistas no Rio de Janeiro. Com 81% do projeto concluído, a UFN3 entra no pacote que terá de 2024-2028 cerca de US$ 91 bilhões que vão ser destinados para projetos de implantação e US$ 11 bilhões para projetos em avaliação em todo o país.



Na divisão dos investimentos por segmento, 72% vão para a exploração e produção; 16% para refino, transporte e comercialização; 9% para gás e energias de baixo carbono; e 3% para o corporativo.

Ao todo, são previstos investimentos de 102 bilhões de dólares, o equivalente a R$ 500 milhões. A expectativa era de que o anúncio da retomada da UFN3, fosse acontecer durante a visita do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e de Jean Paul Prates, a Mato Grosso do Sul no início de novembro.



De acordo com a companhia, a meta principal é iniciar a integração de fontes energéticas que permita uma transição energética “justa e responsável”.

