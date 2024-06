Piloto de 9 anos morre durante treino para corrida em Interlagos

O piloto argentino Lorenzo Somaschini, de 9 anos, morreu nessa segunda-feira (17) após sofrer grave acidente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na sexta-feira (14). A informação foi confirmada pela organização do SuperBike Brasil, um dos maiores campeonatos de motociclismo do continente.

Lorenzo estava internado em estado grave no Hospital Albert Einstein, depois de ter sido transferido do Hospital Geral de Pedreira, na zona sul da cidade.

De acordo com o SuperBike Brasil, o menino caiu da moto que pilotava após sofrer um highside durante treinamento da Honda Júnior Cup. Trata-se de uma manobra em que há excesso de velocidade após uma curva, fazendo com que os pneus percam aderência.

Nas redes sociais, o SuperBike Brasil lamentou a morte do jovem piloto. “O SuperBike Brasil comunica, com muita tristeza e pesar, o falecimento do piloto Lorenzo Somaschini nesta segunda-feira (17), às 19h43”, diz trecho da nota divulgada. “O argentino, natural de Rosário, estava internado no Hospital Albert Einstein, sob cuidados médicos intensivos e, infelizmente, não resistiu.”

Conforme o g1, a organização do campeonato disse, ainda, que toda a equipe está consternada e manifestou “sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos de Lorenzo”.

A categoria Honda Júnior Cup reúne pilotos de 8 a 16 anos. As motos usadas são de 160 cilindradas adaptadas e preparadas para competição, com pedaleiras e guidão adequados ao tamanho de cada criança.

Realizando um sonho – Nas redes socias, Lorenzo publicou imagens de seu treino um dia antes do acidente, na quinta-feira (13).

"Realizando sonhos. Primeiro treino em Interlagos Brasil. Me preparando para o Junior Cup", escreveu.

Segundo a imprensa argentina, era a estreia de Lorenzo no exterior. Já na Copa Argentina de Superbike Junior, o garoto havia estreado em abril deste ano.

O jornal "La Capital" apresentou o garoto como "grande promessa local e nacional no universo das duas rodas no futuro" . Durante a entrevista, ele foi questionado sobre o medo de sofrer queda.

"Não tenho, mas no começo eu tive. Quando vejo que vou cair no chão tento me enrolar como uma bola e penso que não vai ser nada", afirmou, à época.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também