“Playboys” furam quarentena e carros de luxo são levados por maré

Flávio Veras, com informações do UOL

Pelo menos dois carros de luxos, avaliados em R$ 100 mil cada, foram levados por uma maré na praia de Atalaia, em Salinópolis, litoral paraense. O incidente aconteceu na manhã deste domingo (26).

De acordo com o Detran (Departamento Estado de Trânsito), os proprietários furaram a quarentena e ficaram além do estabelecido no decreto, que é entre 7h às 19h, em razão da pandemia do novo coronavírus.

Conforme informações do Portal UOL, vídeos foram divulgados nas redes sociais e mostraram que a maré cobria parcialmente os veículos. Os automóveis eram uma caminhonete Mitsubishi modelo Triton, avaliada em R$ 149 mil, e um Audi Q3, de R$ 179 mil. Ninguém se feriu.

O Detran foi acionado para ajudar na retirada dos veículos, mas não puderam ajudar por conta do risco de as viaturas também serem levadas pela maré. “Um trator também foi utilizado na tentativa de puxar os veículos, mas foi em vão. Os automóveis só foram rebocados quando a maré baixou”, disse o órgão ao portal UOL.

A Secretaria de Turismo de Salinópolis disse ao portal que não sabe se a multa foi aplicada aos responsáveis pelos carros.

O município proibiu a presença de banhistas nas praias após às 19h e adotou distanciamento social entre os grupos familiares e o impedimento de som automotivo nas praias. No último boletim divulgado pela prefeitura, de 22 de julho, o município contabilizava 508 casos confirmados de covid-19 e 39 óbitos.

