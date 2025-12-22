Polêmica política da Havaianas derruba ações da Alpargatas na B3

As ações da Alpargatas, controladora da marca Havaianas, operam em queda nesta segunda-feira (22) na B3, em meio à repercussão política de uma campanha publicitária da fabricante nas redes sociais.

Por volta das 13h, os papéis registravam recuo de aproximadamente 1,37%. No início do pregão, as perdas chegaram a cerca de 3%, mas foram amenizadas ao longo da manhã.

A desvalorização ocorre após críticas de políticos e grupos conservadores à nova campanha da Havaianas, estrelada pela atriz Fernanda Torres. No vídeo, a atriz comenta expectativas para o próximo ano e faz uma brincadeira com a expressão “pé direito”.

“Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte, mas vamos combinar. A sorte não depende de você. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés”, diz a atriz em um dos trechos do anúncio.

Setores da direita interpretaram a mensagem como um posicionamento político e passaram a defender o boicote à marca. Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro afirmou considerar a sandália um “símbolo nacional”, mas criticou a escolha da garota-propaganda, a quem classificou como “de esquerda”. Em vídeo, o ex-deputado aparece descartando um par de Havaianas.

Outros parlamentares, como Bia Kicis (PL-DF) e Capitão Alberto Neto (PL-AM), também reforçaram o movimento de boicote. Em Mato Grosso do Sul, o deputado Rodolfo Nogueira aderiu às críticas.

Reação da base governista

Em resposta, parlamentares alinhados ao governo federal saíram em defesa da marca e da campanha. O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social, afirmou que pretende comprar novos pares da sandália e utilizá-los como presente de Natal. “Quem é brasileiro sabe o que é bom. Ainda estamos aqui, Fernanda Torres. Democracia é valor que não se negocia”, escreveu.

Os deputados Rogério Correia (PT-MG) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS) também se manifestaram publicamente em apoio à marca nas redes sociais.

