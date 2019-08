Policial passa mal e morre no dia que soube que seria pai

O policial militar Leonardo Garces, 28 anos, passou mal e morreu na terça-feira (20) depois de um treino de cross fit em uma academia em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a mídia local, ele se sentiu mal após o exercício e chegou a ser atendido no local. Leonardo foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu.

Leonardo era lotado no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Ele havia recebido a notícia que seria pai também pouco antes de morrer. O militar era casado há cerca de 3 anos.

Ele foi um dos policiais que estava dentro de uma kombi que, em 2016, foi alvejada por disparos durante uma ação do Bope no Morro da Providência, no Centro do Rio. Por causa disso, ele entrou para uma faculdade de Direito em busca de uma vida melhor. “Sempre dizia para ele estudar, ele era novo e poderia almejar coisas melhores. Mas ele amava o que fazia. O Leonardo entrou para o curso de Direito logo depois que um amigo nosso morreu na Providência, dentro de uma kombi, onde ele também estava”, contou o companheiro de batalhão.

Na ocasião, o sargento André Luiz Vaz Nonato, de 40 anos, foi morto após o veículo em que estava ser alvejado por 15 disparos feitos por disparos, conforme afirmou a Divisão de Homicídios na época. Os agente do Bope faziam uma operação na comunidade e estavam em uma kombi à paisana.

Deixe seu Comentário

Leia Também