Menina de dois anos morre ao cair do carro em movimento

Sarah Chaves, com informações do JP News

Ana Clara de 2 anos, morreu após cair do carro em movimento no interior de Mato Grosso do Sul. O acidente ocorreu no último sábado (17), em Aparecida do Taboado. A menina foi sepultada no domingo (18), em Santa Fé (SP), onde morava com os pais.

O pai da vítima, Paulo Cezar, 47 anos, disse que a filha foi socorrida e levada ao pronto-socorro, ainda respirando, mas após dez minutos uma enfermeira veio avisar que Ana não resistiu e morreu.

O delegado da polícia da Aparecida do Taboado, Lúcio Fátima, informou que a criança não estava fazendo uso de cadeirinha, de acordo com a determinação da resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran)

O delegado ainda afirmou que o motorista pode ser indiciado pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, e os pais vão responder pela ausência de cuidados.

Deixe seu Comentário

Leia Também