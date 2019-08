Homem morre em acidente que deixa veículo destruído

Sarah Chaves, com Informações do MS News

Marcio de Freitas, morreu na madrugada desta segunda-feira (19), devido ao acidente na MS-376, entre os municípios de Fátima do Sul e Vicentina

Marcio morava em Jateí e estava no veículo com mais três pessoas quando o motorista perdeu o controle, saiu da pista e colidiu em dois postes de alta tensão, depois em um ponto de ônibus ás margens da rodovia e por fim parou quando bateu num alambrado de uma cerca.

Douglas Xavier de Lima, Jéssica dos Santos Dalto e Talita da Silva Martins ficaram feridos, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao pronto socorro do Hospital da Sias, em Fátima do Sul.

Duas vítimas ficaram em estado grave e uma com ferimentos leves. Márcio morreu no local do acidente.

O caso está sendo investigado

