Mães e filhas morrem carbonizadas em acidente na MS-395

Claudia Rodrigues Ledesma e a filha Tainá Aparecida Ledesma, além de Dolores Sanches Dias e a filha Eleni Aparecida Dias, morreram na sexta-feira (29) em acidente entre uma van e um caminhão na MS-395, em Bataguassu.

As mães mortas faziam tratamento médico Três Lagoas, seguiam na van da Secretaria de Saúde de Bataguassu e estavam acompanhadas das filhas e o motorista.

De acordo informações policiais, a van do município colidiu no caminhão caçamba que estava parado na pista sem sinalização. Com o impacto, o motorista da van foi lançado para fora do veículo. A van pegou fogo e as vítimas fatais morreram carbonizadas.

Mesmo ferido o homem ainda tentou retirar passageiras do do interior do veículo, mas foi impedido pelas chamas que se alastraram rapidamente.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas e de Bataguassu, além de policiais de Brasilândia, foram acionadas para atender a ocorrência.

O motorista que sobreviveu está hospitalizado.

