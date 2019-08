Ex-delegado morre atropelado pelo próprio veículo

Joilson Francelino, com informações do O Pantaneiro

Jorge Kuzano, 71 anos, morreu depois de ser atropelado pela sua pick up na terça-feira (21), em Piraputanga, distrito de Aquidauana.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, Jorge estava chegando na propriedade rural da família quando saiu do veículo para abrir a porteira. Ele teria deixado o carro ligado e calçado a roda dianteira do carro com uma pedra. Enquanto a vítima abria a porteira, a pick up transpôs o obstáculo e o atropelou.

Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu.

