Por meio de uma acne, superbactéria mata universitária de 18 anos

Uma jovem, de 18 anos, morreu por complicações de uma superbactéria em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no início desta semana. A estudante de biomedicina, Dâmilly Beatriz da Graça contraiu o microrganismo através de uma acne do rosto, segundo nota divulgada pela mãe dela, Daniela Veiga, nas redes sociais. A bactéria costuma ser encontrada em infecções de pele.

"Minha filha foi atingida por uma bactéria agressiva e de difícil reversão (Staphylococcus aureus). Gerou uma infecção generalizada e ocasionou falência múltipla dos órgãos", escreveu.

A morte ocorreu no fim da tarde da última segunda-feira (12). Daniela se manifestou sobre a perda da filha na noite de ontem (14), dois dias depois.

Segundo a mãe da jovem, a estudante procurou atendimento médico no primeiro fim de semana de junho, por causa de dor no pescoço. Na ocasião, recebeu medicação e foi liberada.

No sábado (10), as dores continuavam iguais. No dia seguinte, domingo (11), um dia antes de Dâmilly perder a vida, a jovem acordou com rosto bastante inchado. Foi quando voltou ao hospital e se avaliou a necessidade de uma vaga em UTI (Unidade de terapia Intensiva).

"Os profissionais não mediram esforços na tentativa de reversão do quadro. Com muita agilidade desde a chegada ao hospital no domingo, rapidamente direcionando para a UTI, até o momento do óbito", desabafou a mãe nas redes sociais.

Dâmilly era filha única. A jovem residia em Timbó até o ano passado. Neste ano, começou graduação de biomedicina na Furb (Universidade Regional de Blumenau) e havia se mudado para a cidade. Em nota, a instituição lamentou a perda da estudante.

Neto do Presidente

Arthur Lula da Silva, de 7 anos, neto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, morreu em 1º de março de 2019, em decorrência de infecção generalizada provocada pela bactéria 'Staphylococcus aureus', que costuma ser encontrada em infecções de pele.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também