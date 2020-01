Prefeito "estreia" parte do cemitério que ele mesmo fez

Jônathas Padilha, com informações do Diário de Pernanmuco

O prefeito José Pedro Pires da Rocha, 64 anos, conhecido como Zé Galego, inaugurou neste final de semana a expansão do cemitério municipal de Bonito de Minas (MG), obra realizada durante sua própria gestão de prefeito.

Zé Galego estava no comando da cidade interiorana de Minas Gerais desde 2018 e morreu na última sexta-feira (17) vítima de um infarto. Ele viajava para Brasília, quando sentiu uma dor no peito e procurou um hospital. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram.

O corpo de José foi velado no próprio prédio da prefeitura de Bonito de Minas. O caixão seguiu fechado com a bandeira do município para o “novo cemitério” no final de tarde desse domingo (19), com o acompanhamento de 500 pessoas, emocionadas ao som da marcha fúnebre de Chopin, executada por um morador.

A obra do cemitério ainda falta ser concluída, entretanto, um dos familiares de Galego pediu que ele fosse enterrado lá “por uma questão de justiça” já que “é uma obra feita por ele”.

O caso desse prefeito lembra a história da telenovela “O Bem Amado” do dramaturgo já falecido, Dias Gomes. No enredo, o prefeito tem o objetivo de inaugurar um cemitério em sua cidade a qualquer custo, mas nenhum dos moradores falecia. No final da história, o próprio prefeito morreu e estreou o cemitério.

Nessa segunda-feira (20), foi empossado como prefeito o vereador Dilson Barbosa, presidente da Câmara Municipal, que só vai começar na prática na quarta-feira (22), já que com a morte do ex-prefeito, foi decretado luto oficial no município.

