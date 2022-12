Presidente decreta luto oficial de três dias no país após a morte de Pelé

O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias em todo o território nacional em razão da morte de Edson Arantes Nascimento, o Pelé, nesta quinta-feira (29). O decreto, assinado por Bolsonaro foi publicado em edição extra do "Diário Oficial da União".

"É declarado luto oficial em todo o país, pelo período de três dias, contados da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ex-jogador de futebol", aponta o documento.

Em nota, o governo federal afirmou que Bolsonaro deseja força e fé para familiares e amigos de Pelé. "O presidente da República, Jair Bolsonaro, roga a Deus que o receba em Seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos para superar esse difícil momento", diz trecho da nota.

Pelé estava internado desde 29 de novembro no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A internação aconteceu em virtude de uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19 e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.

Na tarde desta quinta, o hospital anunciou a morte do Rei, aos 82 anos. Pelé foi tricampeão mundial com a seleção brasileira e é considerado o maior jogador da história.

