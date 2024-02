Presidente do PL, Valdemar Costa Neto é preso em Brasília

Sarah Chaves, com informações do Terra e CNN

Durante Operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (8), que mira organização criminosa que tentou dar golpe para manter Jair Bolsonaro (PL) na Presidência, o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, foi preso pela por porte ilegal de arma, em Brasília.

Valdemar Costa Neto era um dos alvos de busca e apreensão da Operação Tempus Veritatis, que mira a organização criminosapor tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022.

A sede do PL, também foi alvo de buscas e fica no mesmo prédio onde mora Valdemar.



PF mira Bolsonaro

Logo pela manhã, os agentes foram à casa do ex-presidente em Angra dos Reis (RJ) para recolher o passaporte. Como o documento não estava no local, foi dado o prazo de 24 horas para a entrega.

Entre os alvos de buscas, estão o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil Braga Netto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Foram presos na operação, conforme apuração do Terra, Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro; Marcelo Câmara, coronel do Exército citado em investigações como a dos presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e a das supostas fraudes nos cartões de vacina da família do ex-presidente; Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército; e Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército.

O celular de Tércio Arnaud Thomaz, ex-assessor de Bolsonaro, foi apreendido

Deixe seu Comentário

Leia Também