Preta Gil começa tratamento contra câncer de intestino na segunda-feira

A cantora Preta Gil utilizou o Instagram, nesta sexta-feira (13), para publicar um vídeo compilação com diversas mensagens que recebeu ao revelar um diagnóstico de câncer no intestino. Ela aproveitou para contar que está se preparando em casa para o tratamento, que começa já nesta segunda-feira (16).

“Amores, estou extremamente emocionada com essa linda corrente de amor que estou recebendo nas redes e fora delas! Tenho muita fé na minha cura! Estou em casa me fortalecendo para começar o tratamento na segunda-feira!”, legendou Preta Gil.

Por fim, a filha de Gilberto Gil agradeceu, novamente, às mensagens que vem recebendo nas redes sociais. “Obrigada por todas as mensagens de amor e carinho que recebi!!! Amo vocês. ‘Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiá’, finalizou a cantora. Preta Gil revela câncer

A cantora Preta Gil anunciou, na noite dessa terça (10), que foi diagnosticada com câncer no intestino. A filha de Gilberto Gil está internada há seis dias na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro (RJ).

“Hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino”, escreveu Preta. A artista afirmou que inicia o tratamento na próxima segunda-feira (16). “Conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”, concluiu.

Os adenocarcinomas são tumores malignos que podem se desenvolver nas glândulas epiteliais de diferentes partes do corpo.

