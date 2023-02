Projeto prevê teste psicológico em alunos de medicina e psicologia para trabalhar

Um projeto de lei na Câmara dos Deputados quer obrigar todo estudante de medicina, enfermagem e psicologia a passar por uma avaliação psicológica antes de começar a atuar no mercado.

Conforme o Metrópoles, o texto, de autoria do deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), prevê que o teste psicológico seja realizado próximo à conclusão do curso, “de forma majoritariamente técnico-científica”, por entidades e profissionais habilitados. O exame positivo seria requisito necessário para permitir a regulamentação do estudante na profissão.

O projeto também quer obrigar as faculdades e universidades que ofertem esses cursos de disponibilizarem disciplinas sobre temas como bioética, humanização do atendimento em saúde e saúde mental no âmbito acadêmico e profissional. Na justificativa do texto, o deputado diz que “alguns indivíduos” formados em áreas da saúde acabaram tendo “comportamentos inadequados, bizarros, ultrajantes e até mesmo patológicos”.

O texto ainda não tem data para ser analisado.

