Queima de estoque: Shopping pega fogo e assusta comerciantes

Um edifício comercial no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na manhã desta quarta-feira (25). O fogo acontece na Avenida Marechal Floriano Peixoto e atingiu a galeria comercial conhecida como Shopping Nou. As chamas acabaram atingindo uma loja da Americanas, que fica ao lado do estabelecimento comercial.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h45. De acordo com a corporação, parte do prédio começou a desabar. Detalhes metálicos no topo do prédio, onde o fogo começou, já cederam. Devido ao risco de novos desabamentos, a Avenida foi complemente interditada.

Além da interdição da via, outros prédios da região foram esvaziados. Um morador contou, ao G1, que os agentes estão tirando os moradores dos prédios vizinhos por segurança. As lojas do calçadão também precisaram ser fechadas.

O fogo também atingiu fios da rede elétrica e afetou o fornecimento de luz na região. Não há informações sobre feridos.

