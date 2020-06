Queiroz depõe à Polícia Federal nesta segunda

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, preso em Bangu, no Rio de Janeiro, vai prestar depoimento à Polícia Federal, nesta segunda-feira (29), por vídeoconferência, sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça para beneficiar Jair Bolsonaro nas eleições de 2018.

O suposto vazamento foi denunciado pelo empresário Paulo Marinho, que apoiou Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral para a Presidência da República.

Queiroz está preso desde o dia 18 de junho no Rio de Janeiro por suspeita de atrapalhar as investigações em outro caso, que apura o possível esquema de “rachadinhas” no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro.

Essa será a primeira vez em que Queiroz será ouvido pela Polícia Federal. Segundo a corporação, o depoimento está previsto para a tarde desta segunda-feira. Os advogados dele foram comunicados sobre o depoimento no fim de semana.

A operação Furna da Onça teve como alvo parlamentares da Alerj e investigou o suposto pagamento de propina aos deputados, com valores mensais que variavam entre R$ 20 mil e R$ 100 mil - além de cargos - para votar de acordo com o interesse do governo. O esquema teria movimentado pelo menos R$ 54 milhões, segundo a PF.

Deixe seu Comentário

Leia Também