Representantes dos Três Poderes assinam pacto pela transformação ecológica

Sarah Chaves, com informações do Planalto

O presidente Lula, junto com os presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, assinam nesta quarta-feira (21), às 14h (Brasília), o Pacto Pela Transformação Ecológica entre os Três Poderes do Estado Brasileiro.

O pacto que será assinado no Salão Nobre do Palácio do Planalto, vai fortalecer a posição do Brasil no cenário internacional como protagonista global no campo da segurança ambiental, climática e alimentar, considerando biodiversidade, recursos naturais e produção agrícola do país.

O Pacto pela Transformação Ecológica marca a primeira vez em que os Três Poderes se unem em torno da agenda ambiental e climática para definir um novo rumo de desenvolvimento para o país.

