Riedel nomeia Moka para cargo importante em Brasília

Já consta no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (10) a nomeação do ex-senador Waldemir Moka (MDB) como novo secretário-executivo do Escritório de Representações do Governo de Mato Grosso do Sul no Distrito Federal. Vinculado à Casa Civil, Moka terá a missão de representar e defender os interesses do Estado em Brasília.

A nomeação foi oficializada na última sexta-feira (7), em uma cerimônia conduzida pelo governador Eduardo Riedel (PSDB). Riedel destacou a trajetória de Moka e sua dedicação ao Mato Grosso do Sul. “Uma história de vida dedicada ao Mato Grosso do Sul e agora vai nos ajudar muito em Brasília, resgatando a boa política em favor do Estado. Sempre tive por ele uma relação sólida de admiração, por isso estou muito feliz e orgulhoso dele fazer parte da nossa gestão estadual”, afirmou o governador.

Em sua fala, Moka agradeceu pela confiança e afirmou que sua experiência política em Brasília será importante para estabelecer um bom contato com o Governo Federal. “Acredito que posso ser útil em Brasília, já que a maior parte da minha carreira política foi lá. Irei estabelecer este contato com o Governo Federal e assim continuar ajudando o Estado, junto com o governador e os secretários que fazem parte deste time. Quero merecer e honrar este convite”, disse.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, como o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, o ex-governador André Puccinelli, os deputados estaduais Junior Mochi e Renato Câmara, além de prefeitos e vereadores.

Waldemir Moka, natural de Bela Vista, iniciou sua carreira política no MDB, passando por cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal e, por último, senador da República, cargo que ocupou de 2011 a 2019.

