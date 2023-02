Rita Lee é internada novamente em São Paulo

A família da cantora Rita Lee, de 75 anos, informou na manhã desta sexta-feira (24), que ela está internada em um hospital de São Paulo. Pelas redes sociais, eles agradeceram o carinho e a preocupação dos fãs.

"Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início", informou Roberto de Carvalho, marido de Rita, em uma rede social

A família não informou a data de internação nem o hospital em que a cantora está.

Em abril do ano passado, Beto Lee, filho da cantora, anunciou que Rita estava curada do câncer de pulmão, diagnosticado em maio de 2021.

"A cura da minha mãe me emocionou pra caralho. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de "Jair". That’s Rita", diz Lee.

