Rússia anuncia fim do embargo à carne bovina brasileira, diz Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta sexta-feira (7), que a Rússia anunciou o fim do embargo à carne bovina brasileira exportada do Pará.

O embargo havia sido anunciado pelo país no mês passado, após a confirmação de um caso atípico de "vaca louca" em uma pequena propriedade no município de Marabá, no Pará, no dia 22 de fevereiro.

O caso foi considerado atípico, isto é, sem risco de disseminação ou risco à saúde pública (relembre no vídeo abaixo).

Outros embargos

Além da Rússia, países como China e Filipinas também anunciaram embargo à carne bovina brasileira, mas já retomaram a compra.

Ainda segundo o governo brasileiro, em 2022, as exportações de carne bovina para a Rússia somaram cerca de US$ 165 milhões de dólares, o equivalente a 24 mil toneladas do produto.

De acordo com o Itamaraty, embaixadas brasileiras e representações do Ministério da Agricultura e Pecuária em países considerados estratégicos têm atuado desde então a fim de evitar fechamentos "indevidos" de mercados.

