Boate Kiss: 10 anos após tragédia, Santa Maria terá memorial para vítimas

O prefeito da cidade de Santa Maria (RS), Jorge Pozzobom declarou na noite dessa sexta-feira (28), que as obras do memorial em homenagem às vítimas do incêndio na Boate Kiss devem começar ainda neste ano, sem data definida.

Ele assinou termo de compromisso com o presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Gabriel Rovadoschi. O custo previsto da obra é de R$ 4 milhões

“Com todas as pessoas daqui de Santa Maria enquanto cidadãos e que merecem receber este espaço de memória, no tempo em que isso for possível, mas que também vai servir, a depender do tempo, como memorial da justiça ou memorial à impunidade”, disse Pozzobom.

As fontes de financiamento devem vir do governo do estado e da prefeitura. O prefeito já se encontrou com o governador Eduardo Leite para apresentar o projeto.

O tempo de execução da obra deve ficar entre 12 e 18 meses. O projeto foi aprovado em 2017 num concurso e até hoje espera para se tornar realidade.

Boate Kiss

A Boate Kiss pegou fogo em 2013, após uma banda que se apresentava no local usar um sinalizador de área externa. O incêndio resultou na morte de 242 pessoas. Até hoje, o caso continua sem que ninguém tenha sido preso.

