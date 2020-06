Sara Winter completa 28 anos na cadeia com banho frio

Transferida para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, nessa quarta-feira (17), a líder do grupo conhecido como 300 do Brasil, Sara Winter, passa o aniversário atrás das grades. A ativista completa 28 anos nesta quinta-feira (18). Ela está presa temporariamente desde segunda-feira (15).

Sara foi detida em desdobramentos da Operação Lumus, que investiga atos antidemocráticos e ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Na Colmeia, a ativista está em uma cela individual e não teve contato com as demais presas. Ela também passou por testes para diagnosticar o novo coronavírus, que deram negativo.

De acordo com o site Metrópoles a decisão de manter a ativista isolada é estratégica. O objetivo é evitar qualquer tipo de instabilidade dentro da unidade prisional. A bolsonarista também toma banho de sol em separado no pátio da prisão. “Não há qualquer tipo de regalia. Ela come a mesma marmita oferecida a outras detentas, está em uma cela comum e com banho frio”, disse uma fonte ao jornal.

Quatro refeições são oferecidas diariamente no presídio: café da manhã, almoço, jantar e ceia. Nesta última, os detentos também recebem uma fruta, ou uma banana, goiaba, maçã ou pêra.

