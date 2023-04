"Se a polícia não faz nada, a gente faz", grupo ameaça quem planeja ataques às escolas

Da redação, com informações do CM7

Após ataque em uma escola particular de Manaus na tarde de segunda-feira (10), o Comando Vermelho (CV) do Amazonas emitiu um alerta a todos os que estejam planejando massacres em escolas da capital e do interior. “Se a Polícia não pode fazer nada, a gente faz”.

Conforme o portal CM7 Brasil, o comunicado foi feito devido às ameaças e atentados nos últimos dias na capital do Amazonas.

No texto, o CV deixa claro que qualquer que tentar ameaçar crianças inocentes ou até mesmo realizar ataques sofrerá as consequências. Confira:

