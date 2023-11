Simone Tebet é cotada para substituir Flávio Dino em meio a mudanças no STF

A possível indicação do ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), publicada pela Folha de S.Paulo, desencadeou uma acirrada disputa pela sucessão no Ministério da Justiça, pasta comandada por Dino.

Dentre os nomes que despontam entre os integrantes do governo, destaca-se o da atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, conforme informações divulgadas pela jornalista Mônica Bergamo, também da Folha de S.Paulo.

Com formação em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Simone Tebet é advogada e possui especialização em ciência do direito pela Escola Superior da Magistratura, além de ser mestre em direito do Estado pela PUC de São Paulo.

A possível nomeação de Tebet para o Ministério da Justiça ganha relevância pelo fato de que ajudaria a amenizar a crítica de setores que esperavam a indicação de uma mulher para a vaga no STF. Com a saída de Rosa Weber e a possivel chegada de Dino, a Corte Suprema ficaria com apenas uma mulher entre seus membros, a ministra Cármen Lúcia.

A expectativa é que a escolha de Tebet atenda à demanda por maior representatividade feminina dentro do governo, considerando que há mais de 200 anos não ocorre a nomeação de um homem para o cargo de Ministro da Justiça.

Aliados do ex-presidente Lula, por sua vez, vislumbram a oportunidade de reorganizar a estrutura ministerial, com a possibilidade de desmembrar a pasta. Nesse cenário, o Ministério da Segurança Pública poderia ser destinado a alguém indicado pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

