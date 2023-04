Apostas da Mega-Sena e demais loterias da Caixa ficarão mais caras

Conforme a Caixa, o reajuste será feito para recuperar o valor monetário das apostas, tendo por base a atualização de seus valores originais utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Serão modificados a partir de 30 de abril, os valores das modalidades Lotofácil, Mega-Sena, Quina, Lotomania, e a partir de 3 de maio, a Timemania e Dia de Sorte.

As apostas tipo “Teimosinha” estão sendo inibidas gradativamente até o efetivo aumento de preço.

Os valores arrecadados das apostas também são revertidos em repasses sociais em fundos nacionais como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social.

Confira os novos valores:



